Українські хакери разом з СБУ злили в мережу 30-мільйонну базу даних клієнтів "Альфа-банку"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. До зливу в мережу 30-ти мільйонної бази даних клієнтів "Альфа-банку" причетні українські хакери разом з СБУ. Про це УНН повідомили джерела в Службі безпеки України.
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“Злив у мережу 30-ти мільйонної бази даних клієнтів „Альфа-банку“ — ще одне свідчення величезних „дірок“ в системах безпеки російських банків. За інформацією наших джерел, цей злам здійснили українські хакери разом з СБУ”, — повідомив співрозмовник УНН.
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Пранкери навіть особисто додзвонилися до власника банку Михайла Фрідмана, щоб повідомити йому “благу звістку” про злам. А заодно — спитати, чи не хоче він виступити проти війни в Україні. Але олігарх чомусь був не в гуморі, і після недовгої розмови кинув трубку.
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