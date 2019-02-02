Украинские горнолыжники торжествовали на турнире в Пакистане
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Татьяна Тикун и Левко Цибеленко стали победителями в международном турнире по горнолыжному спорту “Серена Хотелс-КАС Каракорум”, который проходил в Исламабаде (Республика Пакистан), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.
Тикун и Цибеленко завоевали первые места в дисциплине гигантский слалом и слалом.
Кроме них, еще один украинец Андрей Марийчин получил “бронзу” в дисциплине слалом, а Анастасия Горбунова — “серебро” в дисциплине гигантский слалом.
Примечательно, что в спортивном мероприятии приняли участие 40 лыжников из 13 стран, включая Пакистан, Грецию, Афганистан, Турцию, Украину, Гонконг, Великобританию, Боснию и Герцеговину, Бельгия, Марокко, Кыргызстан, Азербайджан и Таджикистан.