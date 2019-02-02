Українські гірськолижники тріумфували на турнірі в Пакистані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Тетяна Тікун та Левко Цібеленко стали переможцями у міжнародному турнірі з гірськолижного спорту “Серена Хотелс-КАС Каракорум”, що проходив в Ісламбаді (Республіка Пакистан), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію лижного спорту України.
Тікун та Цібеленко вибороли перші місця у дисципліні гігантський слалом та слалом.
Крім них, ще один українець Андрій Марійчин здобув “бронзу” у дисципліні слалом, а Анастасія Горбунова — “срібло” у дисципліні гігантський слалом.
Примітно, що у спортивному заході взяли участь 40 лижників із 13 країн, включаючи Пакистан, Грецію, Афганістан, Туреччину, Україну, Гонконг, Велику Британію, Боснію і Герцеговину, Бельгію, Марокко, Киргизстан, Азербайджан і Таджикистан.