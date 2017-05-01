Украинские гимнастки завоевали семь медалей на турнире в Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Португалии на ежегодном Международном турнире "AGN Cup 2017" завершились финалы в отдельных видах, которые ознаменовались выигранными наградами представительниц Украины. Об этом сообщает Федерация гимнастики Украины, передает УНН.
В этих соревнованиях приняли участие лучшая украинская юниорка Кристина Пограничная, а также победительница Международных турниров и чемпионка Киева Дарья Мурано, которая выступает с этого года по программе мастеров спорта (сеньоров).
Х.Погранична прошла на одном дыхании упражнение с обручем (16,200 балла) и мячом (14,750) и булавами (15,900), а также технически сложную ленту (14,350). Таким образом, грация собрала все "золото" турнира, которое только можно было собрать.
Зато Д.Мурай хорошо справилась с обручем (14,600), булавами (15,100) и лентой (13,350), но допустила несколько ошибок в упражнении с мячом (11,800 - 5 место).
В итоге Д.Мурай завоевала 3 золотых медали из финалов, а также "серебро" многоборья.
Как сообщалось ранее, украинские грации отличились выигранной золотой наградой на Кубке мира в Баку.