Українські гімнастки завоювали сім медалей на турнірі в Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В Португалії на щорічному Міжнародному турнірі “AGN Cup 2017” завершилися фінали в окремих видах, котрі ознаменувалися виграними нагородами представниць України. Про це інформує Федерація гімнастики України, передає УНН.
У цих змаганнях взяли участь краща українська юніорка Христина Погранична, а також переможниця Міжнародних турнірів і чемпіонка Києва Дар’я Мурай, яка виступає з цього року за програмою майстрів спорту (сеньйорів).
Х.Погранична пройшла на одному диханні вправу з обручем (16,200 бали) і м’ячем (14,750), і булавами (15,900), і навіть технічно складну стрічку (14,350). Таким чином, грація зібрала все “золото” турніру, яке тільки можна було зібрати.
Натомість Д.Мурай добре впоралася з обручем (14,600), булавами (15,100) і стрічкою (13,350), але допустила декілька помилок у вправі з м’ячем (11,800 — 5 місце).
У підсумку Д.Мурай завоювала 3 золотих медалі з фіналів, а також “срібло” багатоборства.
Як повідомлялося раніше, українські грації відзначилися виграною золотою нагородою на Кубку світу у Баку.