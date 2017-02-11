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Украинские дипломаты в Минске сопровождают С.Жадана в аэропорт - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 10827 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сотрудники посольства Украины в Беларуси будут сопровождать писателя Сергея Жадана в аэропорт и до пересечения границы. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила вице-спикеру ВР, участнику минских переговоров по урегулированию на Донбассе Ирине Геращенко, передает УНН.

Украинские дипломаты в Минске сопровождают С.Жадана в аэропорт - И.Геращенко

"МИД уже дало поручение, чтобы работники посольства сопровождали Сергея в аэропорт и до пересечения границы, об этом только что мне сказала заместитель министра Лана Зеркаль", - написала И.Геращенко в Facebook.

Она также сообщила, что разговаривала с представителем украинского посольства в Беларуси Валерием Жигуновым.

"Он подтвердил, что Сергея Жадана задержали в Минске, что он провел ночь в Ленинском райотделе милиции в Минске. Посольство только что об этом узнало, поскольку, к сожалению, семья не обращалась к ним раньше, а белорусы не дали этой информации о задержание гражданина Украины, что, безусловно, является нарушением", - добавила И.Геращенко.

Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.

Как сообщил сам С.Жадан, оказалось, что еще в 2015-м ему был запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "из-за причастности к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном.

Украинские Национальные Новости

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