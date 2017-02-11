Українські дипломати у Мінську супроводять С.Жадана в аеропорт - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Співробітники посольства України у Білорусі супроводжуватимуть письменника Сергія Жадана в аеропорт і до перетину кордону. Про це заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила віце-спікеру ВР, учасниці мінських переговорів щодо врегулювання на Донбасі Ірині Геращенко, передає УНН.
"МЗС вже дало доручення, щоб працівники посольства супроводжували Сергія в аеропорт і до перетину кордону, про це тільки- но мені сказала заступник міністра Лана Зеркаль", - написала І.Геращенко у Facebook.
Вона також повідомила, що мала розмову із представником українського посольства у Білорусі Валерієм Жигуном.
"Він підтвердив інформацію, що Сергія Жадана затримали в Мінську, що він провів ніч в Ленінському райвідділу міліції в Мінську. Посольство тільки-но про це дізналося, бо, на жаль, родина не зверталася до них раніше, а білоруси не дали цієї інформації про затримання громадянина України, що, безумовно, є порушенням", - додала І.Геращенко.
Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.
Як повідомив сам С.Жадан, виявилось, що ще 2015-го йому заборонено в’їзд на територію РФ із формулюванням „за причастность к террористической деятельности“. А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном.