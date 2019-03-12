Украинские борцы завоевали ряд наград на ЧЕ среди 23-летних
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Тринадцать медалей получили отечественные борцы на чемпионате Европы в Сербии среди взрослых до 23 лет, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.
Две бронзовые медали на счету борцов классиков: Артура Политаева и Владлена Козлюка. Четыре награды получили борцы вольного стиля — Андрей Яценко стал чемпионом, Юрий Идзинський и Василий Сова — вице-чемпионы, а Адлан Батаев — бронзовый призер.
Больше всего медалей завоевали наши девушки: Илона Прокопевнюк и Оксана Ливач — “золото”, Ангелина Лысак, Кристина Береза и Алина Акобия завоевали “серебро”, Алина Рудницкая и Елизавета Тискарьова — принесли команде “бронзу”.
Примечательно, что женская команда заняла второе общекомандное место, а борцы-вольники стали третьими в общем зачете, а представители греко-римской борьбы — пятые.
Заметим, общим количеством участников в чемпионате стали 219 спортсменов из 28 стран. В состав сборной Украины входили 20 борцов.