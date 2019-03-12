Українські борці вибороли низку нагород на ЧЄ серед 23-річних
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Тринадцять медалей здобули вітчизняні борці на чемпіонаті Європи у Сербії серед дорослих до 23 років, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.
Дві бронзові медалі на рахунку борців-класиків: Артура Політаєва та Владлена Козлюка. Чотири нагороди здобули борці вільного стилю – Андрій Яценко став чемпіоном, Юрій Ідзінський та Василь Сова – віце-чемпіони, а Адлан Батаєв – бронзовий призер.
Найбільше медалей завоювали наші дівчата: Ілона Прокопевнюк та Оксана Лівач – "золото", Ангеліна Лисак, Христина Береза та Аліна Акобія завоювали "срібло", Аліна Рудницька та Єлізавета Тіскарьова – принесли команді "бронзу".
Примітно, що жіноча команда посіла друге загальнокомандне місце, а борці-вільники стали третіми в загальному заліку, а представники греко-римської боротьби – п’яті.
Зауважимо, загальною кількістю учасників у чемпіонаті стали 219 спортсменів із 28 країн. До складу збірної України входили 20 борців.