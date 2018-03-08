Украинские биатлонисты не попали во очковой зоны в спринте КС в Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В финском городе Контиолахти завершилась мужская спринтерская гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону, передает корреспондент УНН.
Значительное количество ошибок на огневых рубежах не позволила лидерам “желто-синих” побороться за очковую зону в топ-40.
Артем Прима (1+1 промаха) завершил гонку 56-м 1: 58,5 мин, а Дмитрий Подручный стал только 61-м (1+3) +2:05,2 мин.
Лучшим среди украинских стал Владимир Семаков (0 + 1) +1: 53.3 мин. Руслан Ткаленко финишировал 73-м, а Артем Тищенко 78-м.
Первым к финишу пришел россиянин Антон Шипулин (0 + 0) 23:51.6 мин. Серебряным призером стал латыш (0+0) +5,8 сек, а “бронза” в активе француза Кантена Фийон Майя (0 + 0) +17,3 с.
Добавим также, завтра в Контиолахти пройдет женский спринт.