Украинские биатлонисты не попали во очковой зоны в спринте КС в Финляндии

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КИЕВ. 8 марта. УНН. В финском городе Контиолахти завершилась мужская спринтерская гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону, передает корреспондент УНН.

Значительное количество ошибок на огневых рубежах не позволила лидерам “желто-синих” побороться за очковую зону в топ-40.

Артем Прима (1+1 промаха) завершил гонку 56-м 1: 58,5 мин, а Дмитрий Подручный стал только 61-м (1+3) +2:05,2 мин.

Лучшим среди украинских стал Владимир Семаков (0 + 1) +1: 53.3 мин. Руслан Ткаленко финишировал 73-м, а Артем Тищенко 78-м.

Первым к финишу пришел россиянин Антон Шипулин (0 + 0) 23:51.6 мин. Серебряным призером стал латыш (0+0) +5,8 сек, а “бронза” в активе француза Кантена Фийон Майя (0 + 0) +17,3 с.

Добавим также, завтра в Контиолахти пройдет женский спринт.

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