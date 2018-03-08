Українські біатлоністи не потрапили до очкової зони у спринті КС в Фінляндії

Значна кількість помилок на вогневих рубежах не дозволила лідерам “жовто-блакитних” поборотися за очкову зону в топ-40.

Артем Прима (1+1 промахи) завершив гонку 56-м +1:58,5 хв, а Дмитро Підручний став тільки 61-м (1+3) +2:05,2 хв.

Кращим серед українців став Володимир Сємаков (0+1) +1:53,3 хв. Руслан Ткаленко фінішував 73-м, а Артем Тищенко 78-м.

Першим до фінішу дійшов росіянин Антон Шипулін (0+0) 23:51,6 хв. Срібним призером став латвієць (0+0) +5,8 с, а “бронза” в активі француза Кантена Фійона Майє (0+0) +17,3 с.

Додамо також, завтра в Контіолахті пройде жіночий спринт.