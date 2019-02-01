Украинские баскетболистки со своими клубами вышли в четвертьфинал Еврокубка ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Турецкий БК “Чукурова” игроков сборной Украины Алины Ягуповой и Людмилы Науменко победила “Бешикташ” во втором матче 1/8 финала Еврокубка ФИБА (83:80), информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
В первом матче “Чукурова” победила со счетом 73:65 и продолжит борьбу в четвертьфинале турнира.
Ягупова стала самой результативной в составе победителей. За 29:28 она набрала 22 очка, 4 подбора, 6 передач, 1 перехват, 1 блок-шот. Науменко за 25:11 набрала 14 очков, 5 подборов, 3 передачи, 1 блок-шот. Обе украинки начинали поединок в стартовой пятерке.
Это уже восьмая подряд победа команды украинок с начала сезона в Еврокубке. В чемпионате Турции “Чукурова” также выиграла все 16 матчей.
Напомним, женская национальная сборная Украины вышла в финальный турнир чемпионата Европы 2019 года, где сыграет на групповом этапе против Испании, Латвии и Великобритании.