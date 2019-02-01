Українські баскетболістки зі своїми клубами вийшли до чвертьфіналу Єврокубку ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Турецький БК “Чукурова” гравців збірної України Аліни Ягупової та Людмили Науменко перемогла “Бешикташ” в другому матчі 1/8 фіналу Єврокубка ФІБА (83:80), інформує УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
У першому матчі “Чукурова” перемогла з рахунком 73:65, то ж продовжить боротьбу в чвертьфіналі турніру.
Ягупова стала найрезультативнішою в складі переможців. За 29:28 вона набрала 22 очка, 4 підбирання, 6 передач, 1 перехоплення, 1 блок-шот. Науменко за 25:11 набрала 14 очок, 5 підбирань, 3 передачі, 1 блок-шот. Обидві українки починали поєдинок у стартовій п’ятірці.
Це вже восьма поспіль перемога команди українок з початку сезону в Єврокубку. В чемпіонаті Туреччини “Чукурова” також виграла всі 16 матчів.
Нагадаємо, жіноча національна збірна України вийшла в фінальний турнір чемпіонату Європи 2019 року, де зіграє на груповому етапі проти Іспанії, Латвії та Великої Британії.