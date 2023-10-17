Украинские аграрии засеяли почти 4,5 млн га озимых культур — Минагро
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинские аграрии посеяли почти 4,467 миллиона гектаров озимых культур. О ходе посевной сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.
Цитата
“По состоянию на середину октября украинские аграрии посеяли почти 4,5 млн га озимых культур. В общем сев озимых зерновых проведен на площади 3 343 тыс. га”, — отметили в министерстве.
Детали
По данным профильного аграрного ведомства по состоянию на 17 октября:
• озимой пшеницы посеяно 3 018 тыс. га,
• ячменя — 260 тыс. га,
• ржи — 63 тыс. га.
Что касается озимого рапса, то его сев завершается. Высеяно 1 124 тыс. га. За прошедшую неделю рапса посеяно 13,4 тыс. га.
В лидерах аграрии Волыни — они уже засеяли 97% полей запланированных под озимые.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уже в этом году в Украине могут сократиться посевы зерновых — аналитик
Напомним
На прошлой неделе, в Министерстве аграрной политики отчитались о посеве почти 3,7 млн га озимых культур. Поэтому по подсчетам ведомства, за предыдущую неделю прирост посева озимых зерновых составил 760 тыс. га.