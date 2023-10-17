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Українські аграрії засіяли майже 4,5 млн га озимих культур — Мінагро

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Українські аграрії посіяли майже 4,467 мільйона гектарів озимих культур. Про перебіг посівної повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає УНН.

Українські аграрії засіяли майже 4,5 млн га озимих культур — Мінагро

Цитата

“Станом на середину жовтня українські аграрії посіяли майже 4,5 млн га озимих культур. Загалом сівбу озимих зернових проведено на площі 3 343 тис. га”, — зазначили в міністерстві.

Деталі

За даним профільного аграрного відомства станом на 17 жовтня:
• озимої пшениці посіяно 3 018 тис. га,
• ячменю — 260 тис. га,
• жита — 63 тис. га.

Щодо озимого ріпаку, то його сівба завершується. Висіяно 1 124 тис. га. За минулий тиждень ріпаку посіяно 13,4 тис. га.

У лідерах аграрії Волині — вони вже засіяли 97% полів запланованих під озимі.

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Нагадаємо

Минулого тижня, у Міністерстві аграрної політики прозвітували про посів майже 3,7 млн га озимих культур. Тож за підрахунками відомства, за попередній тиждень приріст посіву озимих зернових склав 760 тис. га.

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