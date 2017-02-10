Украинские АЭС за сутки произвели 268,83 млн кВт-ч электроэнергии

КИЕВ. 10 февраля. УНН. За прошедшие сутки, 9 февраля, станции выработали 268,83 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.