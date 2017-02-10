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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 42818 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Українські АЕС за добу виробили 268,83 млн квт-г електроенергії

Київ • УНН

 • 8878 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Минулої доби, 9 лютого, станціями вироблено 268,83 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.

Українські АЕС за добу виробили 268,83 млн квт-г електроенергії

Сьогодні, 10 лютого, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 108-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 78-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 860 МВт, ЮУАЕС — 2 005 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.

Як повідомляв УНН, минулої доби, 8 лютого, станціями вироблено 268,81 млн кВт-г електроенергії.

Українські Національні Новини

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