Українські АЕС за добу виробили 268,83 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Минулої доби, 9 лютого, станціями вироблено 268,83 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 10 лютого, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 108-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 78-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 860 МВт, ЮУАЕС — 2 005 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 8 лютого, станціями вироблено 268,81 млн кВт-г електроенергії.