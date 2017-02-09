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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Украинские АЭС за сутки произвели 268,81 млн кВт-ч электроэнергии

Киев • УНН

 • 11844 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. За прошедшие сутки, 8 февраля, станции выработали 268,81 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.

Украинские АЭС за сутки произвели 268,81 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 9 февраля, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 107-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 77-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 005 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

Как сообщал УНН, 8 февраля, станциями выработано 268,99 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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