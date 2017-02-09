Українські АЕС за добу виробили 268,81 млн квт-г електроенергії

Сьогодні, 9 лютого, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 107-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 77-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 5 300 МВт, РАЕС – 1 860 МВт, ЮУАЕС – 2 005 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.

Як повідомляв УНН, 8 лютого, станціями вироблено 268,99 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми.