Украинские АЭС за сутки произвели 261,96 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Атомные электростанции Украины за сутки 27 апреля выработали 261,96 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
28 апреля на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 72-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 25-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 27-ые сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 470 МВт, РАЭС - 2400 МВт, ЮУАЭС - 1 975 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.
Как сообщал УНН 27 апреля, АЭС Украины за сутки произвели 261,78 млн кВт-ч электроэнергии.
Также министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что производство электроэнергии в этом году увеличилось на 4 млрд кВт-ч.