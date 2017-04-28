Украинские АЭС за сутки произвели 261,96 млн кВт-ч электроэнергии

28 апреля на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 72-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 25-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 27-ые сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 470 МВт, РАЭС - 2400 МВт, ЮУАЭС - 1 975 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

Как сообщал УНН 27 апреля, АЭС Украины за сутки произвели 261,78 млн кВт-ч электроэнергии.

Также министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что производство электроэнергии в этом году увеличилось на 4 млрд кВт-ч.