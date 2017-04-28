Українські АЕС за добу виробили 261,96 млн кВт-г електроенергії

28 квітня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 72-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 25-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 27-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 470 МВт, РАЕС – 2 400 МВт, ЮУАЕС – 1 975 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.

Як повідомляв УНН 27 квітня, АЕС України за добу виробили 261,78 млн кВт-г електроенергії.

Також міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що виробництво електроенергії цього року збільшилось на 4 млрд кВт-г.