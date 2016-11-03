Украинские АЭС за сутки выработали 259,34 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 2 ноября, станциями выработано 259,34 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 3 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке № 6 Запорожской АЭС 45-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС 26-е сутки среднего планового ремонта.
Кроме того, на энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 9-е сутки капитального планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 5 030 МВт, РАЭС — 1 860 МВт, ЮУАЭС — 2 885 МВт, ХАЭС — 1 010 МВт.