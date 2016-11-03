Українські АЕС за добу виробили 259,34 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Минулої доби, 2 листопада, станціями вироблено 259,34 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 3 листопада, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці № 6 Запорізької АЕС 45-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Хмельницької АЕС 26-а доба середнього планового ремонту.
Окрім того, на енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 9-а доба капітального планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 030 МВт, РАЕС — 1 860 МВт, ЮУАЕС — 2 885 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.