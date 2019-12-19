Украинские АЭС продолжают сокращать суточную генерацию электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 271,02 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"За прошедшие сутки, 18 декабря, станциями выработано 271,02 млн кВт-ч электроэнергии. Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 4,24 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.
По данным компании, из-за балансового ограничения с 1 по 18 декабря 2019 года атомные станции Украины недовыработали 83,61 млн кВт-ч электроэнергии.
Также отмечается, что 19 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 85-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 390-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 405 МВт, РАЭС - 2820 МВт, ЮУАЭС - 3045 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 17 декабря АЭС выработано 271,39 млн кВт-ч электроэнергии.