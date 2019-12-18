Українська енергосистема досі працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 271,39 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"18 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків", - сказано у повідомленні.
Зокрема:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 84 -а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 389-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 405 МВт, РАЕС – 2 820 МВт, ЮУАЕС – 3 050 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
"Минулої доби, 17 грудня, станціями вироблено 271,39 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 4,56 млн кВт-г електроенергії", - вказали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 16 грудня атомними станціями вироблено 272,03 млн кВт-г електроенергії.