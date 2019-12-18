Украинская энергосистема до сих пор работает без двух атомных блоков

"18 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:



На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 84-а сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 389-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 405 МВт, РАЭС - 2820 МВт, ЮУАЭС - 3050 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 17 декабря, станциями выработано 271,39 млн кВт-ч электроэнергии. Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 4,56 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 16 декабря атомными станциями выработано 272,03 млн кВт-ч электроэнергии.