Украинская энергосистема до сих пор работает без двух атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 271,39 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"18 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.
В частности:
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- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 84-а сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 389-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 405 МВт, РАЭС - 2820 МВт, ЮУАЭС - 3050 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
"За прошедшие сутки, 17 декабря, станциями выработано 271,39 млн кВт-ч электроэнергии. Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 4,56 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 16 декабря атомными станциями выработано 272,03 млн кВт-ч электроэнергии.