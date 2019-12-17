Українські АЕС скоротили добове виробництво електроенергії

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 272,03 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"16 грудня атомними станціями вироблено 272,03 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 4,28 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 17 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 83-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 388-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 410 МВт, РАЕС – 2 830 МВт, ЮУАЕС – 3 050 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 15 грудня атомними станціями вироблено 274,82 млн кВт-г електроенергії.

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