Українська енергосистема продовжує роботу без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 274,82 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"15 грудня атомними станціями вироблено 274,82 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 2,64 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що 16 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 82-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 387-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 400 МВт, РАЕС – 2 845 МВт, ЮУАЕС – 3 045 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, минулої звітної доби, 12 грудня, АЕС вироблено 275,30 млн кВт-г електроенергії.