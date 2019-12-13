Енергосистема України продовжує працювати без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 275,30 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"13 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків", - зазначили у НАЕК.
Зокрема:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 79-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 384-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 535 МВт, РАЕС – 2 855 МВт, ЮУАЕС – 3 050 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
"Минулої доби, 12 грудня, станціями вироблено 275,30 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 3,03 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 11 грудня атомними станціями вироблено 275,62 млн кВт-г електроенергії.