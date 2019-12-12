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Українські АЕС наростили добове виробництво електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 275,62 млн кВт-г електроенергії, що на 0,8% більше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"11 грудня атомними станціями вироблено 275,62 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 2,75 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.

Також вказано, що 12 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 78-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 383-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 540 МВт, РАЕС – 2 870 МВт, ЮУАЕС – 3 050 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 10 грудня атомними станціями вироблено 273,42 млн кВт-г електроенергії.

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