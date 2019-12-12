Украинские АЭС увеличили суточное производство электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 275,62 млн кВт-ч электроэнергии, что на 0,8% больше, чем сутками ранее. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"11 декабря атомными станциями выработано 275,62 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 2,75 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.
Также указано, что 12 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 78-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 383-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 540 МВт, РАЭС - 2870 МВт, ЮУАЭС - 3050 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 10 декабря атомными станциями выработано 273,42 млн кВт-ч электроэнергии.