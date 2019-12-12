Украинские АЭС увеличили суточное производство электроэнергии

"11 декабря атомными станциями выработано 275,62 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 2,75 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Также указано, что 12 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 78-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 383-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 540 МВт, РАЭС - 2870 МВт, ЮУАЭС - 3050 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 10 декабря атомными станциями выработано 273,42 млн кВт-ч электроэнергии.