Украинская энергосистема продолжает работу без двух атомных блоков

"15 декабря атомными станциями выработано 274,82 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 2,64 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также указано, что 16 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 82-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 387-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 400 МВт, РАЭС - 2845 МВт, ЮУАЭС - 3045 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, за минувшие отчетные сутки, 12 декабря, АЭС выработано 275,30 млн кВт-ч электроэнергии.