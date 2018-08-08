Украинское судно с пшеницей село на мель в Ростовской области - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На реке Дон в Ростовской области село на мель судно с пшеницей, зарегистрированное в Украине. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
“В Азовском районе Ростовской области на реке Дон недалеко от населенного пункта Шмат село на мель судно „Амур-2507“, зарегистрированное на Украине. На борту находится экипаж в составе 15 человек. Судно перевозит более 3 тыс. тонн пшеницы”, — сообщили изданию в экстренных службах.
Отмечается, что судно следовало из Ростова-на-Дону в турецкий город Самут.
В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, в ВМС Украины заявили, что Российская Федерация обостряет обстановку в Черном и Азовском морях.