Українське судно з пшеницею сіло на мілину в Ростовській області - ЗМІ

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. На річці Дон у Ростовській області сіло на мілину судно з пшеницею, зареєстроване в Україні. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

“У місті Суми на річці Дон недалеко від населеного пункту Шмат сіло на мілину судно „Амур-2507“, зареєстроване в Україні. На борту перебуває екіпаж у складі 15 осіб. Судно перевозить понад 3 тис. тонн пшениці”, — повідомили виданню в екстрених службах.

Відзначається, що судно прямувало з Ростова-на-Дону в турецьке місто Самут.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ВМС України заявили, що Російська Федерація загострює обстановку в Чорному і Азовському морях.

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