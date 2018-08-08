Українське судно з пшеницею сіло на мілину в Ростовській області - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. На річці Дон у Ростовській області сіло на мілину судно з пшеницею, зареєстроване в Україні. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
“У місті Суми на річці Дон недалеко від населеного пункту Шмат сіло на мілину судно „Амур-2507“, зареєстроване в Україні. На борту перебуває екіпаж у складі 15 осіб. Судно перевозить понад 3 тис. тонн пшениці”, — повідомили виданню в екстрених службах.
Відзначається, що судно прямувало з Ростова-на-Дону в турецьке місто Самут.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у ВМС України заявили, що Російська Федерація загострює обстановку в Чорному і Азовському морях.