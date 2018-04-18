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Украинская велосипедистка победила на соревнованиях в Словакии

Киев • УНН

 • 10595 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В словацком городе Турчьянске-Теплице состоялась рейтинговая велогонка второй категории по кросс-кантри “Slovak Cup-2018”, золотую медаль которой получила харьковская спортсменка, сообщает УНН со ссылкой на Управление по делам молодежи и спорта областной государственной администрации.

Украинская велосипедистка победила на соревнованиях в Словакии

Ирина Попова победила в женской элитной категории с результатом 1:00 и 30:10,5 мин. Катаржину солус-Мискович из Польши, которая заняла второе место, подопечная заслуженного тренера Украины Романа Коробова опередила на 9,8 секунды.

Отмечено, что кроме “золота” “Slovak Cup” Попова также заработала 30 рейтинговых очков.

Отметим, что это уже вторая победа харьковчанки на международной арене в этом сезоне. В марте она выиграла многодневную гонку МТБ в Турции.

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