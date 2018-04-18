Українська велосипедистка тріумфувала на змаганнях у Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У словацькому місті Турчьянске-Тепліце відбулася рейтингова велогонка другої категорії з крос-кантрі “Slovak Cup-2018”, золоту медаль якої здобула харківська спортсменка, повідомляє УНН з посиланням на Управління у справах молоді та спорту Харківської Обласної державної адміністрації.
Ірина Попова перемогла в жіночій елітній категорії з результатом 1 година і 30:10,5 хв. Катаржину Солус-Міскович з Польщі, яка посіла друге місце, підопічна Заслуженого тренера України Романа Коробова випередила на 9,8 секунди.
Зазначено, що крім “золота” “Slovak Cup” Попова також заробила 30 рейтингових очок.
Відзначимо, що це вже друга перемога харків’янки на міжнародній арені в цьому сезоні. В березні вона виграла багатоденну гонку МТБ в Туреччині.