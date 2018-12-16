Украинская теннисистка стала финалисткой турнира в Каире

Харьковчанка, которая получила второй номер посева, победила испанку Ану Лантига де ла Нуэс — 6:1, 6:2.

Сегодня 21-летняя харьковчанка проведет четвертый финал на турнирах ITF Pro Circuit в этом году. В конце сентября-начале октября Шошина выиграла оба 15-тысячника в Черноморске, а в ноябре стала чемпионкой соревнований в Шарм-эль-Шейхе.

Стоит отметить, что соперницей нашей соотечественницы станет лидер посева Сандра Самир из Египта.