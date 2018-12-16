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У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
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Українська тенісистка стала фіналісткою турніру в Каїрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У півфінальному матчі турніру ITF з призовим фондом 15 тис. дол. в Каїрі (Єгипті) перемогу святкувала українська тенісистка Анастасія Шошина, інформує УНН з посиланням на “Великий теніс України”.

Українська тенісистка стала фіналісткою турніру в Каїрі

Харків’янка, яка отримала другий номер посіву, перемогла іспанку Ану Лантіга де ла Нуес — 6:1, 6:2.

Сьогодні 21-річна харків’янка проведе четвертий фінал на турнірах ITF Pro Circuit в цьому році. В кінці вересня-початку жовтня Шошина виграла обидва 15-тисячника в Чорноморську, а в листопаді стала чемпіонкою змагань в Шарм-ель-Шейху.

Варто зазначити, що суперницею нашої співвітчизниці стане лідер посіву Сандра Самір з Єгипту.

Українські Національні Новини

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