Українська тенісистка стала фіналісткою турніру в Каїрі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У півфінальному матчі турніру ITF з призовим фондом 15 тис. дол. в Каїрі (Єгипті) перемогу святкувала українська тенісистка Анастасія Шошина, інформує УНН з посиланням на “Великий теніс України”.
Харків’янка, яка отримала другий номер посіву, перемогла іспанку Ану Лантіга де ла Нуес — 6:1, 6:2.
Сьогодні 21-річна харків’янка проведе четвертий фінал на турнірах ITF Pro Circuit в цьому році. В кінці вересня-початку жовтня Шошина виграла обидва 15-тисячника в Чорноморську, а в листопаді стала чемпіонкою змагань в Шарм-ель-Шейху.
Варто зазначити, що суперницею нашої співвітчизниці стане лідер посіву Сандра Самір з Єгипту.