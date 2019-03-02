Украинская теннисистка пробилась в полуфинал соревнований в Москве

Познихаренко вышла победительницей в противостоянии с бывшей украинкой, третей сеяной Марина Заневская, которая сейчас выступает под флагом Бельгии.

Встреча длилась 1 час и 44 минуты и завершилась втроем сетах - 5:7, 6:2, 6:1.

Добавим также, в полуфинале Познихиренко, которая преодолела квалификацию, сразится с россиянкой Анастасией Комардиной.