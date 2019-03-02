Украинская теннисистка пробилась в полуфинал соревнований в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Представительница Украины Анна Познихаренко выиграла четвертьфинальный поединок на турнире категории ITF, который проходит в Москве, сообщает УНН со ссылкой на ITF.
Познихаренко вышла победительницей в противостоянии с бывшей украинкой, третей сеяной Марина Заневская, которая сейчас выступает под флагом Бельгии.
Встреча длилась 1 час и 44 минуты и завершилась втроем сетах - 5:7, 6:2, 6:1.
Добавим также, в полуфинале Познихиренко, которая преодолела квалификацию, сразится с россиянкой Анастасией Комардиной.