Українська тенісистка пробилася до півфіналу змагань у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Представниця України Ганна Позніхаренко виграла чвертьфінальний поєдинок на турнірі категорії ITF, що триває у Москві, повідомляє УНН з посиланням на ITF.
Позніхаренко вийшла переможницею у протистоянні із колишньою українкою, 3-ю сіяною Мариною Заневською, яка зараз виступає під прапором Бельгії.
Зустріч тривала 1 годину та 44 хвилини і завершилася втрьох сетах – 5:7, 6:2, 6:1.
Додамо також, у півфіналі Позніхіренко, яка подолала кваліфікацію, битиметься з росіянкою Анастасією Комардіною.