Украинская теннисистка А.Зарицька сменила гражданство

"Я здесь родилась и жила в течение длительного времени, поэтому для меня это был очевидный шаг, чтобы получить чешское гражданство. Я стремилась к этому очень долго и я рада, что это наконец произошло. Чувствую я себя больше чешкой, чем украинкой? Я о это даже не думала. Считаю, что данное сочетание национальностей характеризует меня как личность. Я с удовольствием приезжаю в Украину, когда нахожу свободное место в своем календаре ", - рассказала А.Зарицька.

На профессиональном уровне 19-летней теннисистке в прошлом году подчинились два турнира с призовым фондом 10 000 долларов в Эстонии и Германии, а также уроженка Праги завоевала два парных титула на вышеуказанном турнире в Эстонии и в Италии.

В последнее соревнованием под украинским флагом для А.Зарицькои стал 15-тысячник во Франции на первой неделе апреля, где она дошла до финала.

Отметим, что наибольшим успехом А.Зарицькои во время юниорского карьеры является финал парного разряда на "Australian Open" в 2016 году вместе с Дайаной Ястремскому.

Добавим также, 19-летняя спортсменка является 478-й ракеткой мира и не провела ни одного матча в турнирах под эгидой WTA.

Как сообщал УНН, в октябре 2016-го, А.Зарицька победила на турнире в Германии .