Українська тенісистка А.Зарицька змінила громадянство

"Я тут народилася і жила протягом тривалого часу, тому для мене це був очевидний крок, щоб отримати чеське громадянство. Я прагнула до цього дуже довго і я рада, що це нарешті сталося. Чи відчуваю я себе більше чешкою, ніж українкою? Я про це навіть не думала. Вважаю, що дане поєднання національностей характеризує мене як особистість. Я із задоволенням приїжджаю в Україну, коли знаходжу вільне місце в своєму календарі", - розповіла А.Зарицька.

На професійному рівні 19-річній тенісистці в минулому році підкорилися два турніри з призовим фондом 10 000 доларів в Естонії та Німеччини, а також уродженка Праги завоювала два парних титули на вищевказаному турнірі в Естонії та в Італії.

Останнім змаганням під українським прапором для А.Зарицької став 15-тисячник у Франції на першому тижні квітня, де вона дійшла до фіналу.

Відзначимо, що найбільшим успіхом А.Зарицької під час юніорської кар'єри є фінал парного розряду на "Australian Open" в 2016 році разом з Даяною Ястремською.

Додамо також, 19-річна спортсменка є 478-ю ракеткою світу і не провела жодного матчу в турнірах під егідою WTA.

Як повідомляв УНН, у жовтні 2016-го, А.Зарицька перемогла на турнірі в Німеччині.