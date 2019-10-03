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Украинская прокуратура открыла производство из-за осуждения крымскотатарского блогера в РФ

Киев • УНН

 • 9006 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконного осуждения общественного журналиста Наримана Мемедеминова российским судом. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Украинская прокуратура открыла производство из-за осуждения крымскотатарского блогера в РФ

По ее словам, оккупационная власть пытается силой уничтожить любые проявления свободы слова и свободы выражения мнений в Крыму, и незаконное осуждение Наримана Мемедеминова к лишению свободы - "яркий тому пример".

"Вчера, 2 октября 2019 года, Южный военный окружной суд РФ приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы крымскотатарского блогера, общественного журналиста движения "Крымская солидарность" Наримана Мемедеминова, который активно освещал нарушение прав человека, происходящие на полуострове", - написала Диденко.

Она отметила, что суд признал Мемедеминова виновным в якобы публичных призывах к террористической деятельности за опубликованное в 2013 году видео на YouTube.

"В связи с этим, прокуратура АР Крым начала уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Указанные действия оккупационных правоохранителей и судей РФ имеют признаки нарушения законов и обычаев войны, поскольку Нариман Мемедеминов был лишен права на справедливое судебное разбирательство. Также в отношении него незаконно было применено уголовное законодательство РФ, что является серьезным нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года", - написала пресс-секретарь.

Напомним, оккупационная власть Крыма задержала Мемедеминова в марте 2018 года после незаконных обысков, приведенных "правоохранителями". В июне того же года Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу.

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