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Українська прокуратура відкрила провадження через засудження кримськотатарського блогера в РФ

Київ • УНН

 • 9006 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного засудження громадського журналіста Нарімана Мемедемінова російським судом. Про це повідомила речниця прокуратури Криму Катерина Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Українська прокуратура відкрила провадження через засудження кримськотатарського блогера в РФ

За її словами, окупаційна влада намагається силою знищити будь-які прояви свободи слова та свободи висловлення думок в Криму, і незаконне засудження Нарімана Мемедемінова до позбавлення волі – "яскравий цьому приклад".

"Учора, 2 жовтня 2019 року, Південний військовий окружний суд РФ засудив до 2 років та 6 місяців позбавлення волі кримськотатарського блогера, громадського журналіста руху "Крымская солидарность" Нарімана Мемедемінова, який активно висвітлював порушення прав людини, що відбуваються на півострові", - написала Діденко.

Вона зазначила, що суд визнав Мемедемінова винним у нібито публічних закликах до терористичної діяльності за опубліковане у 2013 році відео на YouTube.

"У зв'язку з цим, прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Вказані дії окупаційних правоохоронців та суддів РФ мають ознаки порушення законів та звичаїв війни, оскільки Наріман Мемедемінов був позбавлений права на справедливий судовий розгляд. Також до нього незаконно було застосовано кримінальне законодавство РФ, що є серйозним порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року", - написала речниця.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму затримала Мемедемінова у березні 2018 року після незаконних обшуків, приведених "правоохоронцями". У червні того ж року Мемедемінова помістили в психіатричну лікарню.

Українські Національні Новини

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