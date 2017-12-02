Украинская команда завоевала серебро на ЧМ по бильярдному спорту
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Ростове-на-Дону (Россия) состоялся командный чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине "Свободная пирамида", сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Украину на соревнованиях представляли четыре мужские и две женские команды. В итоге команда в составе Анастасия Ковальчук-Татьяна Тучак получила серебряную награду мирового первенства.
Ковальчук и Тучак в полуфинале обыграли российскую пару Максимова - Трофименко (4: 1), но в финале уступили другой - Миронова - Милованова (0: 4).
Примечательно, что третий год подряд команда в составе Ковальчук и Тучак приносит Украине медали командного чемпионата мира по "Свободной пирамиде". Несмотря на поражение в первой встрече, украинки стали единственными из украинской сборной, кто смог сыграть за финальным столом на турнире.
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Стоит отметить, что у мужчин украинские пары Дмитрий Белозеров - Артем Моисеенко и Андрей Клестов - Владимир Перкун разделили 5 и 8 места.
Добавим также, за награды на турнире соревновались 16 женских и 32 мужских команд из 13 стран мира.