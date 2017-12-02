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Українська команда здобула срібло на ЧС з більярдного спорту

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Ростові-на-Дону (Росія) відбувся командний чемпіонат світу з більярдного спорту в дисципліні "Вільна піраміда", повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.

Україну на змаганнях представляли чотири чоловічі та дві жіночі команди. У підсумку команда у складі Анастасія Ковальчук-Тетяна Тучак здобула срібну нагороду світової першості.

Ковальчук і Тучак у півфіналі обіграли російську пару Максимова - Трофименко (4:1), але у фіналі поступилися іншій – Миронова - Мілованова (0:4).

Примітно, що третій рік поспіль команда у складі Ковальчук та Тучак приносить Україні медалі командного чемпіонату світу з "Вільної піраміди". Незважаючи на поразку у першій зустрічі, українки стали єдиними з української збірної, хто зміг зіграти за фінальним столом на турнірі.

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Варто зазначити, що у чоловіків українські пари Дмитро Білозеров - Артем Моісеєнко й Андрій Клєстов - Володимир Перкун розділили 5 та 8 місця.

Додамо також, за нагороди на турнірі змагалися 16 жіночих і 32 чоловічих команд з 13 країн світу.

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