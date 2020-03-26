Украинская киберспортивная команда победила на групповом этапе "ESL Pro League Season 11"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88628 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101083 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103219 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102422 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110593 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100021 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104673 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106498 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131449 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украинская киберспортивная команда победила на групповом этапе "ESL Pro League Season 11"

Украинская киберспортивная команда победила на групповом этапе "ESL Pro League Season 11"

Киев  •  УНН

 • 18403 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинская команда "Natus Vincere" победила в заключительной игре группового этапа над "Fnatic" на турнире "ESL Pro League Season 11" в "CS:GO". Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.

После неудачного старта (поражения от команд из Дании и Германии) “Natus Vincere” смог улучшить свое положение в группе В, одержав две победы подряд — над российским “forZe” и европейским “Complexity”.

Встреча против шведского “Fnatic” имела решающую судьбу за выход во второй этап соревнований. Противостояние на картах “Overpass” и “Dust2” завершился со счетом 2:0 (16:10, 16:11) в пользу украинского коллектива.

Таким образом, оба коллектива финишировали с 3 выигрышами при 2-х поражениях и прошли в следующий этап, причем “Natus Vincere” занял первую строчку группы в которой принимали участие 6 команд.

Заметим, что “ESL Pro League Season 11” проводят с 16 марта по 12 апреля в онлайне. Команды соревнуются за призовой фонд в 750 тыс. долл.

Как сообщалось ранее, украинскую команду постиг успех на киберспортивных турнире в Китае.

Украинские Национальные Новости

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