Українська кіберспортивна команда тріумфувала на груповому етапі "ESL Pro League Season 11"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українська команда “Natus Vincere” здобула перемогу у заключній грі групового етапу над “Fnatic” на турнірі “ESL Pro League Season 11” з “CS: GO”. Про це інформує сайт клубу, передає УНН.
Після невдалого старту (поразки від команд з Данії та Німеччини) “Natus Vincere” зміг поліпшити своє становище в групі В, здобувши дві перемоги поспіль — над російським “forZe” і європейським “Complexity”.
Зустріч проти шведського “Fnatic” мала вирішальну долю за вихід до другого етапу змагань. Протистояння на картах “Overpass” і “Dust2” завершився з рахунком 2:0 (16:10, 16:11) на користь українського колективу.
Таким чином, обидва колективи фінішували з 3 виграшами при 2-х поразках і пройшли до наступного етапу, причому “Natus Vincere” посів першу сходинку групи в якій приймали участь 6 команд.
Зауважимо, що “ESL Pro League Season 11” проводять з 16 березня по 12 квітня в онлайні. Команди змагаються за призовий фонд в 750 тис. дол.
Як повідомлялося раніше, українську команду спіткав успіх на кіберспортивному турнірі в Китаї.