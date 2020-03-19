Украинская энергосистема продолжает работу без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 240,43 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"19 марта на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.
В частности:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 91-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 88-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 5-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 481-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 855 МВт, РАЭС - 2300 МВт, ЮУАЭС - 2 825 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
"За прошедшие сутки, 18 марта, станциями произведено 240,43 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 12,96 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, 17 марта АЭС выработано 240,85 млн кВт-ч электроэнергии.