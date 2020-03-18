Енергосистема України досі працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 240,85 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
Так, 18 березня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 90-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 87-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 4-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 480-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 865 МВт, РАЕС – 2 320 МВт, ЮУАЕС – 2 810 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
"Минулої доби, 17 березня, станціями вироблено 240,85 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 12,96 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.